DELFI VIDEO | Heiko Rannula: meie mäng läks kolmanda veerandaja algusesse

„Meie mäng läks kolmanda veerandaja algusesse, sest edu mille kätte võitlesime, andsime täpselt nende asjadega tagasi, mida me leppisime kokku, et me ei luba. Põhimõtteliselt esimesed kümme punkti olid lay-upid,“ kahetses Rannula. „Selles olen väga pettunud. Kui [Gian] Clavell ära paneb, siis see ongi tema kvaliteet. Ta pani rasked visked ära. Meil olid omad võimalused ja oleks õnne rohkem olnud... aga millega ma rahul pole, on kolmas veerandaeg.“