DELFI VIDEO | Kregor Hermet: rõhutasime enne mängu, et meil pole midagi kaotada

„Võitlesime lõpuni. Eks Prometei pidi kohtumiseks valmis olema, kuna 6. jaanuaril said nad siin kaotuse. Kindlasti nad alahindama ei tulnud ja seetõttu on mul hea meel, et suutsime neile käike vastu panna. Päris suur osa mängust me kontrollisime, kuid lõpuks panid nad individuaalse meisterlikkusega paremuse maksma,“ sõnas Hermet.