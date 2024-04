DELFI VIDEO | Ott Tänak: sellest autost saab palju rohkem välja võtta

Rääkides pühapäevast tunnistas Tänak, et kõik rehvivariandid on olemas, kuid konkreetseid eesmärke ta välja ei toonud. „Ilmselgelt on Neuville´il enesekindlus ja kiirus olemas. See ei tule ainult riski pealt. Rütm ja kiirus on kõigil kolmel sõitjal iseenesest kõrge ja eks näis kui lähedale neile saame. Neid on keeruline kõigutada, kuid anname endast parima,“ lisas Tänak.