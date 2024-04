Serviti ja Mistra võitlevad käsipalli meistriliiga tiitli eest, Kehra ja Viljandi pronksile

„Meie vastu astub Baltikumi kõige paremini komplekteeritud sats, kes on kindlasti seda näljasem, et neile senini ühtegi kulda veel näppude vahele ei ole jäänud. Vastased on selles paaris kindlad favoriidid, kuid meil on kindlasti omad võimalused nad sel hooajal ilma tiitilita jätta. Nende matše vaadates on selge, et neil on omad tugevad kohad, kuid meie anname endast parima, et neile kevadeks kõva lahing anda,“ veeretas kaval peatreener soosikukoorma vastaste kaela.