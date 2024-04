FOTOD | Tervisemuredega maadelnud Kaspar Eevald jõudis Everesti baaslaagrisse, algas kuu aega kestev tõus tippu

„Hiiglaslik ning võimas, Everest on massiivne ja teekond üle Khumbu jäämurru on kirjeldamatu. Seda ei saa piltidega edasi anda, sellest saab päriselt aimu vaid siin samas mäejalamil olles, oma silmaga vaadates,“ kirjeldas Kaspar oma esimesi emotisoone baaslaagrisse jõudes pressiteate vahendusel.

Everesti baaslaagrisse jõudes tundis Kaspar peavalu, kuid arvestades, et mees viibib hetkel üle 5000 meetri kõrgusel, oli see täiesti etteaimatav. Enesetunde paranemiseks on vaja aega kohaneda, et keha jõuaks muutunud tingimustega harjuda. Seepärast oligi baaslaagris veedetud aeg mõeldud esialgu taastumiseks ja seejärel treeninguteks. Treeniti nii jääronimist kui mööda tugiköit tõusmist ning laskumist.