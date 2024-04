Kahekordne suure slämmi tšempion Garbine Muguruza lõpetab karjääri

„Kui keegi oleks mulle 25 aastat tagasi öelnud, et minust saab elukutseline tennisist, kes võidab Prantsusmaa lahtised ja Wimbledoni ning tõuseb maailma edetabelis esikohale, siis oleksin talle vastanud, et ta on hull,“ rääkis Muguruza WTA pressiteate vahendusel. „Tennis on andnud mulle elus väga palju. See oli fantastiline teekond, mille käigus kogesin ainulaadseid hetki. Olen tohutult tänulik kõikidele inimesed, kes on mind selle peatüki vältel aidanud, sest ilma nendeta poleks ma siia jõudnud.“