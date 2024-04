Eesti kohtunik valiti korvpalli Euroliiga play-off`e vilistama

Euroliiga tegi teatavaks nende 28 kohtuniku nime, kes valiti põhihoojale järgnevaid kohtumisi vilistama. Kohtunikud on pärit 15 riigist.

Kui 24 vilemeest on varem juba Euroopa tugevaima klubisarja väljalangemismängudes õigust mõistnud, siis neli kohtunikku teevad debüüdi. Need on lisaks Peerandile Jordi Aliaga (Hispaania), Ioannis Foufis (Kreeka) ja Arturas Sukys (Leedu).