Kiitust ka Raieste-Kotsari suunas: Baskonia peatreener ja meedia ülistasid tiimi Euroliiga triumfi järel

„Meil pole aega tähistada, sest mängime uuesti juba pühapäeval (koduliigas Unicajaga - toim.). See on aga meie jaoks tavaline, mängime iga kahe päeva tagant. Loodan, et meil on piisavalt aega, et vaimulaadi puhata ja järgmiseks mänguks valmistuda,“ lisas treener.