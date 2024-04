Eesti kurlingupaar alustas MMi võiduga Türgi üle

Harri Lill sõnas, et nelja punkti võitmine esimeses voorus andis mängule hea fooni. „Jääolud on kõigile uued ja seega ei olnud kohtumine kerge, kuid kontrollisime seisu tablool kohtumise lõpuni,“ kommenteeris Lill.

Lill sõnas, et tänavuseks eesmärgiks on parandada aasta tagust tulemust. „Olime MMil viiendad ning kaotasime paraku alagrupis tiimile, kellele poleks tohtinud kaotada. Sel aastal sihime kõrgemale. Samas tuleb ka arvestada, et võistkondade tase on MMil üpriski võrdselt tugev ning lõppkokkuvõttes määravad alagrupist edasipääsu üksikud õnnestunud või ebaõnnestunud visked,“ kommenteeris Lill.