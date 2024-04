Karude vedaja Tribuntsov: profimängijad magavad lõunal, aga meil mehed tagusid kuvaldaga sillatalasid paika ja tegid metallitööd

Kas mäng võttis pisara silma ka?

Kui enne mängu fännklubi käima läks, siis oli klomp kurgus ja raske pisaraid tagasi hoida. Aga kui juba mänguks läks, siis olin omas elemendis ja elasin meeskonnale kaasa. Eks oli teada, et see läheb viimase viske peale. See hingede mäss, nagu vanemad kolleegid ütlevad, oli täiega 40 minutit.

Kas Jaanus Liivakul on uus leping laual?

See pole isegi küsimus. Loodan, et ta jätkab ka Tapal kaitseväelastega. Jann teeb Eesti kossule väga head asja – tema kaitseväe tiimis on kaheksa poissi, kes on valmis ka meistriliigas mängima. Kogu respekti juures meistriliiga meeste vastu, siis esiliiga mehed pole üldse kehvemad.

Anton Davidjuk sai täna pool tööpäeva [Lääne-Virumaa ettevõttes] BMF-is, kus ta lööb suure kuvaldaga traktorite sillatalasid päev läbi paika. Soovitasin seda töökohta [Kristo] Saagele, kes tahtis vormi saada. Allan Ehte töötab Palmse metallitöökojas – kui ta tuleb saali, siis on mehelõhn majas. Selle juures käivad nad veel mängudel ja treeningutel. See on palju raskem kui proffidel, kes lõuna ajal magavad. Teinekord ongi hea, et oled poole kohaga tööl. Lihtne näide on Siim-Markus Post, kes läks esiliigast [Reinar Halliku KK-st] meistriliigasse ja hakkas seal laamendama. Ma ei usu, et kõik meistriliiga mehed on võimelised siin esiliigas samamoodi laamendama.