DELFI VIDEO | Karude peatreener Jaanus Liivak: mehed lähevad pidutsema, mind ootab homme juba järgmine finaal

„Olime valmis. Rõhutasime enne mängu ja poolaljal, et mäng kestab 40 minutit. Eelmine aasta oli enamus meestel meeles ja nii ta läks,“ viitas Karude peatreener Jaanus Liivak möödunud hooaja esiliiga finaalile, kus nad jäid Eesti Maaülikoolile alla.

Kahel kohal rassiv Liivakut ootab uus finaal juba laupäeval, sest tema Team Kaitsevägi võtab teise liiga finaalis mõõtu Haapsalu Herilastega. „Mul on homme uus mäng. Mehed saavad pidutsema ja mina valmistun järgmiseks mänguks. Aga loomulikult süda rõkkab. Tervel Kadrinal, tervel Rakverel. Suur asi on püsti pandud ja kurb oleks olnud, kui see oleks olnud magushapu lõpuga. Nüüd oli magus,“ lisas Liivak, kes eraldi kiitis tiimi vedavat Raivo Tribuntsovi ja tema paremat kätte Kristo Saaget.