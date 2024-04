Eesti U18 jäähokikoondis teenis MMil teise võidu

Enne viimast mängupäeva juhib turniiritabelt Sloveenia 9 punktiga, talle järgneb Leedu kaheksa punktiga. Kolmandaks tõusis Eesti, kellel on koos 6 punkti. Prantsusmaa on kuue punktiga neljas, viiendal kohal on neli punkti kogunud Itaalia ja viimasel kohal kolme punktiga Korea.