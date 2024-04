Putini toetajate kättemaks? Türgi lipu alla kolinud jooksja sai dopingukaristuse

Seda karistust on peetud Vladimir Putini toetajate kättemaksuks, sest jooksjat peetakse kodumaal reeturiks. Varem Jekaterina Poistogova või neiupõlvenime Jekaterina Zavjalova nime all tuntud sportlane on alates 2021. aastast esindanud Türgit. Ta on abielus Türgi tippsprinteri Ramil Gulijeviga, kes on sündinud Aserbaidžaanis.