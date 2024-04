Saksamaa jalgpalliliit pikendas peatreeneriga lepingut

36-aastane Nagelsmann on Saksamaa peatreenerina võitnud senisest kuuest mängust kolm, kusjuures märtsis alistati nii Prantsusmaa kui Holland. Viimati seostati teda naasmisega Müncheni Bayernisse, sest Saksamaa gigant lõpetab hooaja järel lepingu Thomas Tucheliga.

„Otsus sündis kerge südamega. Mul on suur au juhendada rahvuskoondist ja töötada koos riigi parimate mängijatega,“ sõnas Nagelsmann lepingu allkirjastamise järel.

Saksamaa jalgpalliliidu president Bernd Neuendorf ütles omalt poolt: „See on alaliidule ja rahvusmeeskonnale tugev signaal, et Julian Nagelsmann jääb rahvuskoondise treeneriks ka pärast kodust EM-i, sest ta on paljude Euroopa suurklubide huviorbiidis.“