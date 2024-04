Ringrajasõitja Ruben Volt sihib tänavu vähemalt ühe tippsarja tiitlit

Kui eelmisel aastal sai Volt maitsta oma esimesi etapivõite, siis selle aasta eesmärk on olla vähemalt ühe sarja üldvõitja.

Eelmisel aastal TCR Europe sarjas kaks etapivõitu saanud Volt jätkab sellel aastal Honda Civic Type-R TCR võistlusautoga, mis tõestas ennast eelmisel aastal. Ka sõitjana tegi Volt eelmisel aastal oma arengus suure sammu edasi.

Kui eelmisel aastal oli konkurents Itaalia sarjas vahest ehk tihedamgi, siis sellel aastal tõotab TCR Europe sari tulla palju suurema osavõtjate arvuga ja konkurente Voltil jagub.

Ruben Volt: „Sellel aastal osalevad väga paljud Itaalia ja teiste riikide TCR sarjade sõitjad Euroopa sarjas. Konkurents saab olema terav, meie oma meeskonnaga oleme selleks valmis ja olen valmis võitlema kõrgete kohtade nimel. Loomulikult sõidame ka TCR Italy sarja, milles on alati olnud väga pingelised võidusõidud. Minu ja ALM Honda Racing meeskonna eesmärk on vähemalt ühes sarjas tiitli nimel heidelda, ideaalis ka mõlemas sarjas, aga see on juba päris korralik väljakutse.“

ALM Honda Racing meeskonna head esitused eelmisel aastal püüdsid tähelepanu ja nii on meeskonnal lisaks Ruben Voltile mitmeid rahvusvahelisi sõitjaid, kes osalevad nii TCR Europe kui erinevate riikide meistrisarjades.

Martin Laur, ALM Honda Racing meeskonna juht: „Selleaastane kalender saab olema äärmiselt tihe. Plaanime osaleda nii Euroopa, Itaalia kui ka Hispaania sarjas kolme autoga. See nõuab meeskonnalt ja selle kõigilt liikmetelt äärmiselt suurt pingutust, kuid oleme selleks väljakutseks valmis. Meil on kinnitatud kõigis kolmes sarjas vägagi head ja konkurentsivõimelised sõitjad, mis lisab veelgi motivatsiooni. Ruben on kindlasti tänaseks, vaatamata oma noorele eale, arenenud juba vägagi arvestatavaks tiitlipretendendiks mõlemas sarjas, kus ta osaleb. Et aga päriselt tiitleid võita, peab olema ka palju õnne. Olen kindel, et kõik annavad endast parima ning oleme selleks hooajaks hästi valmistunud.“

TCR Europe esimesed võistlussõidud toimuvad juba sellel nädalavahetusel Vallelunga ringrajal. See on osa TCR World Tour etapist ja ühtlasi jagatakse ka Euroopa meistrisarja punkte. Reedel sõidetakse kvalifikatsioon, laupäeval on esimene võistlussõit ja pühapäeval teine.