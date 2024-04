Ootamatu tulekahju segas Hiina vormel-1 etapil nii treeningut kui kvalifikatsiooni

„Seal kurvis on suur muhk, millest autod üle sõidavad. Sealt põhjast lendab sädemeid, mille tuul murule kannab. Me pole kunagi varem midagi sellist näinud,“ ütles eksmaailmameister.

Ühe teooria kohaselt on põhjuseks asjaolu, et kuna Shanghai rada on ehitatud soole, võib metaangaas imbuda läbi maapinna.

Veel on pakutud, et ehk on hiinlased selles kurvis muru rohelisemaks värvinud ja see põhjustab päikselise ilmaga süttimise.