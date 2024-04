VIIS VÕTMEKÜSIMUST | Mida peab Kalev/Cramo tegema, et rikast Ukraina klubi võita ja Eesti-Läti liiga tšempioniks tulla?

Kalevlased on favoriidikoorma asetanud meeleldi Prometeile. Mis on ka loogiline, sest vastaste eelarve on 6-8 miljonit eurot ning nad jõudsid EuroCupil mullu pool- ja tänavu veerandfinaali. Pisut erinevalt on võistkondade jaoks kulgenud ka viimased nädalad, sest Kalev/Cramo esitused on olnud enamjaolt krobelised, seevastu Prometei pole pidanud kuigi suurt ohtu tundma.

„Teame, et tuleb võimas publik. Ja teame, et oleme jõudnud kohta, kus tahtsime olla. Homme on see päev, kus meil on võimalus suhteliselt pingevabalt teha maksimaalne sooritus. Otsest võidukohustust ei ole. Loomulikult teame, et oleme võimelised võitma, aga surve on neil. Prometei jaoks on see hooaja viimane mäng ja neil pole veel ühtegi tiitlit ette näidata,“ ütles Kalev/Cramo peatreener Heiko Rannula reedel Delfile.