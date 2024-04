KOGU TÕDE MÄNGUST | Noored tartlased tõmbasid Halliku KK meistriliiga unistusele vee peale

Reedel Kastani Arenal püsti pandud esiliiga korvpallipeo lõid lahti Tartu Ülikool/Estiko ja Reinar Halliku KK/Vinni vald. Sealjuures viimastel olid panused üsna kõrged, sest omanimelise Reinar Halliku korvpallikooli vedaja tõdes pronksimängu eel, et ideaalis kaaluvad nad sammu tegemist kõrgemale tasemele. „Kindlasti tahame ja proovime meistriliigasse jõuda, aga tibusid loetakse alles siis, kui aeg on küps. Kui me peaksime neljandaks jääma, siis kahjuks reglemendi järgi poleks isegi võimalik kuhugi pretendeerida,“ rääkis Hallik sel nädalal Delfile.