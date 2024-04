Henry Sildaru keerulisest läbisaamisest ema ja õega: nad on kuidagi ise otsustanud minuga mitte suhelda

Sildarude peres on pärast vanemate lahkuminekut moodustunud kaks leeri, mille ühel pool on ema Lilian Talving ja Kelly Sildaru ning teisel pool isa Tõnis Sildaru ja Henry Sildaru.

Küsimusele, millal Henry viimati oma õega rääkis, ei osanud noormees konkreetselt vastata. „See on keeruline teema. Eks meil on suusad risti läinud, temal on oma elu ja minul enda oma. Kokku me väga ei puutu,“ lausus Henry „Telehommikus“.