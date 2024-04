TÄNA DELFI TV-s | Milliste mõtetega läheb Kalev/Cramo suurele finaalile vastu?

„18. aprilli pealelõuna seisuga on müüdud ligi 70% piletitest, veel on vabu kohti, kutsume kõiki üles saali tulema ja Kalev/Cramole kaasa elama. Korvpallile lisaks teeme mängul vägevat meelelahutust, jagame auhindu, väljakul on üllatusesinejaid ja show’d kogu raha eest“, sõnas BC Kalev/Cramo turundus- ja ürituskorralduse juht Allan Siimann.