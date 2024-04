DELFI VIDEO | Kristo Siimer: kui tervis korras hoida ja lasketäpsus 85 protsendini viia, on juba helge

„Minu jaoks on peamine loomulikult see, et ei jääks haigeks. Ja teine asi on püstilaskmine, et saaks seal enesekindlust. Kui need kaks asja - tervis hoida korras ja püstilaskmine saada paremaks - on juba väga helge,“ rääkis Siimer Delfi videointervjuus ja lisas, et nii lamades- kui ka püstilaskmise tabavus võiks olla 85%.