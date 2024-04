DELFI VIDEO | Tuuli Tomingas paneb end proovile ekstreemsel maratonil: enam-vähem aiman, mis kannatus ees on

Kuigi Tartu Tervishoiu Kõrgkooli lõpetamine võtab Tomingalt palju aega ja energiat, on ta juba alustanud lasketreeningutega, et saada tiirus kiiremaks ja stabiilsemaks. Unarusse ei jää ka füüsiline pingutus, näiteks laupäeval tahab ta koos treener Indrek Tobrelutsuga jõuda 100 km pikkuse Võhandu aerutamismaratoni finišisse.

„Olen varem käinud raft’iga (kummipaat) Türi-Tori kiirlaskumisel. Seal sai 11 tundi ukerdatud. Enam-vähem aiman, mis kannatus ees saab olema. Nüüd on kajakiga minek ja vast on lõbusam. Tunnetus on ehk mõnusam - tunned, kuidas edasi liigud. Mitte nagu raft’iga,“ ütles Tomingas.