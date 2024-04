Suur finaal juba laupäeval! „Tahame luua midagi erilist Eesti korvpallimaastikul“

Koolituse eesmärgiks on sporditurundus valdkonna arendamine Eestis, silmaringi avardamine Leedu ja Läti korvpalliklubide edulugude näidetel, luua uusi kontakte ning saada värskeid ideid ja meetodeid, kuidas oma brändi paremini esile tõsta. Koolitus kulmineerub Unibet Arena kaadritaguse tuuriga.

„18. aprilli pealelõuna seisuga on müüdud ligi 70% piletitest, veel on vabu kohti, kutsume kõiki üles saali tulema ja Kalev/Cramole kaasa elama. Korvpallile lisaks teeme mängul vägevat meelelahutust, jagame auhindu, väljakul on üllatusesinejaid ja show’d kogu raha eest“, sõnas BC Kalev/Cramo turundus- ja ürituskorralduse juht Allan Siimann.