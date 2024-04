DELFI HORVAATIAS | Tuleb loota Tänaku võitu, kuid oodata lahingut ebamäärastes oludes ning õnnejumalanna ja Ogier’ sekkumist

Ott Tänakul pole Horvaatia võidukihutamise eel selg just vastu seina, sest hooajast on sõidetud kõigest kolm rallit ja kümme ootab ees, kuid samas taganemisruumi pole palju jäänud. MM-sarja kokkuvõttes on Tänak alles neljandal kohal.