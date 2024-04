KUULA | „Kuues käik“: Tänakul on vaja hakata „panema“. Kes on Horvaatias tema ohtlikumad konkurendid?

Ott Tänak on olnud varem kaks korda Horvaatia ralli poodiumil, kuid kas see tähendab automaatselt ka edu selleks aastaks? Kindlasti ei tähenda, kuid saarlaselt oodatakse hooaja neljandal etapil siiski kõrget kohta. Teist võimalust lihtsalt pole, kui tahad MM-tiitli mängu tagasi tulla.