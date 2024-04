VIDEO | „Mehed ei nuta“ Alekna maailmarekordist: ehk pandi mõned lambad meelega muru närima

Samas tõdes Pahv ka seda, et Alekna üüratut talenti taoline „külavõistlus“ mõistagi ei pisenda. „Selge see, et mina, Jaan ja sina Tarmo, ei heidaks ka nende tingimustega kaugemale kui muidu. Igaljuhul pead olema kõva mees, et seda tuult püüda ja noorem Alekna on ka ülikõva mees... Aga ma ühestki otsast ei pea õigeks, et sellistel võistlustel ja sellistes kohtades maailmarekordeis fikseeritakse,“ lisas ta.