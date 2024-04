DELFI VIDEO | Ott Tänak: kui soovime suures mängus olla, siis rohkem punkte maha visata ei tohi

Tänak tunnistas Horvaatia ralli eel, et senised kolm etappi pole temasse liigest enesekindlust süstinud, kuna üks ebaõnnestumine on ajanud teist taga ning loodetud poodiumikohti pole veel tulnud.

„Jokkerkaardid on maha mängitud ja kui soovime suures mängus olla, siis rohkem punkte maha visata ei tohi. Meie jaoks on oluline panna kokku hea nädalavahetus,“ analüüsis Tänak.

Horvaatias sõidetakse MM-sarjas neljandat korda. Tänakul on kolmest rallist ette näidata kaks teist ja üks kolmas poodiumikoht. Kas see teadmine võtab mingil määral mehel ka pingeid maha?

„Eks ralli ole alati lihtsam, kui sa oled varem mingis kohas käinud ja sul on teadmised. Meie jaoks teeb iga ralli keeruliseks uus auto. Ralli jooksul tuleb leida põhi ning loodetavasti see tuleb varem, mitte hiljem. Testikatse järel ei saa öelda, et tunne oleks kehv. Siit-sealt saab alati paremini, aga suures pildis me pole halvas kohas,“ mõtiskles Hyundai piloot.