Valus pauk: Moneke jääb Baskonia hooaja tähtsaimast mängust eemale

Moneke vigastas teisipäevases kaotusmängus Tel Avivi Maccabi vastu teisel veerandajal hüppeliigest ning mängumehe seisnud on niivõrd hapu, et ta peab vahele jätma ka reedese otsustava play-in kohtumise Bologna Vitusega. Uudist kinnitas neljapäeval Baskonia peatreener Dusko Ivanovic.

„Moneke ei saa homme mängida,“ nentis Baskonia loots kodumaa meediale. „See on märkimisväärne kaotus, kuid me pole kunagi millegi üle nutnud ega tee seda ka homme. „Oleme terve aasta võidelnud ning kõik sõltub vaid meist endast. Vaadates homset peaks see meile peale panema positiivse surve.“