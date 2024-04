Norbert Hurt väravajoonel käega mänginud kaitsjast: me ei saa sellist asja lubada. Meil on olnud palju kaarte

„Kolubovile on nii palju ette heita, et me ei saa sellist asja endale lubada. Meil on kaarte olnud palju,“ tunnistas Flora juhendaja Norbert Hurt ning viitas tõsiasjale, et seitsme liigamänguga on Flora mängijad teeninud juba kolm punast kaarti. „Las läheb pall selles olukorras väravasse, kuid edasi saaks mängida 11:11 vastu. Nii vara vähemusse jääda ei ole mõistlik.“