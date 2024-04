Võrkpallikoondise peatreener Alar Rikberg avalikustas Euroopa Kuldliigaks valmistuva koosseisu

Meeste koondis koguneb selgi aastal traditsiooniliselt ettevalmistuslaagriks Tartus 29. aprillil, kuid liigub maikuus sealt Rakverre, kus võõrustatakse ka Euroopa Kuldliiga alagrupiturniiri.

Peatreener Alar Rikberg avalikustas koondise laagrisse kutsutud mängijad, nimekirjas on võrreldes eelmise aastaga ka mõned muudatused. Vanematest meestest liitub diagonaalründaja Oliver Venno koondisega suve teises pooles, mil alustatakse ettevalmistust Euroopa meistrivõistluste valikmängudeks.

„Osadel meestel on väiksemaid tervisemuresid, mistõttu võib vajadusel mingeid vangerdusi tulla. Aga suuresti sain kokku sellise koosseisu, kellega minna mängima tulemuse peale. Ja ei pea tegema nii nagu oleme vahepeal aastaid teinud – et pool suve mängib üks koosseis ja pool suve teine. Eesmärk on väga suures osas sama kooosseisuga minna ka EM-valiksarja mängima,“ rääkis peatreener.

„Samas on koosseisus mängijaid, kelle jaoks Kuldliiga periood on selge tõestamise koht ja meil on tegelikult kõikidel positsioonidel ka vangerdamisvõimalusi. Ehk et oleme vastavalt olukorrale valmis tegema muudatusi,“ sõnas juhendaja.

Esialgu alustatakse ilma mitme välismaal veel klubiga seotud oleva meheta. „Algusest peale on kohal Eestis mänginud mehed ja need, kel juba välishooaeg lõppenud on ning ülejäänud liituvad jooksvalt,“ selgitas Rikberg.

Sel hooajal peetakse Euroopa Kuldliigas Eesti pinnal üks turniir, kui Rakveres võõrustatakse 31. maist kuni 1. juunini Luksemburgi ja Aserbaidžaani. Ülejäänud kaks turniiri mängitakse Põhja-Makedoonias ja Hispaanias.

Koondise laagrisse kutsutud mängijad:

Sidemängijad:

Renet Vanker, Robert Viiber, Markkus Keel

Diagonaalründajad:

Renee Teppan, Timo Tammemaa, Valetin Kordas

Nurgaründajad:

Robert Täht, Märt Tammearu, Karli Allik, Timo Ander Lõhmus, Tristan Täht

Temporündajad:

Andri Aganits, Alex Saaremaa, Marx Aru, Henri Treial

Liberod:

Silver Maar, Alari Saar

Kuldliiga mängude ajakava:

Põhja-Makedoonia, Strumica

17. mai 20.15 Eesti – Põhja-Makedoonia

18. mai 20.15 Tšehhi – Eesti