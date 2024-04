KOGU TÕDE MÄNGUST | Paide uinus alguses, kuid väravajoonel tõrjega „hiilanud“ Flora keskkaitsja muutis kõike

57. minutil saatis Saarma korra veel palli Flora võrku, kuid videokohtuniku sekkumise järel tabamus eelneva vea tõttu tühistati. Matši lõppskoori vormistas Saarma kolmandal üleminutil. Esmalt väravat kohe ei loetud, kuid videokohtunik näitas, et pall käis siiski üle joone ning värav oli tõsiasi. Saarmal on nüüd sel hooajal Premium liigas kirjas seitse väravat. Sellega kerkis ta liiga suurimaks väravakütiks. Kuue tabamuse peal on Felipe Felicio (FCI Levadia) ja Alex Matthias Tamm (Nõmme Kalju).