Austraallane lõpetas Rafael Nadali teekonna Barcelonas

„Võin öelda, et olen väga õnnelik, et ei pidanud Rafaga liival mängima mõned aastad tagasi, sest siis oleks tulemus olnud hoopis teistsugune,“ sõnas De Minaur võidumängu järel.

Nadal tunnustas austraallast võidu puhul. „Tennise mõttes on ta täna paremas vormis kui mina, ta mängib hooaja algusest saadik väga kõrgel tasemel. Arvan, et ta on teinud arengus väga olulise sammu edasi,“ ütles Nadal ajakirjanikele. „Nii et ma olen tema üle õnnelik ja õnnitlen teda täna näidatud taseme eest.“