Konkurent astus Alekna maailmarekordi kaitseks välja. „Igasugu pseudospetsialistid on välja ilmunud!“

Alles 21-aastane Alekna purustas koguni 38 aastat Jürgen Schulti nimele kuulunud rekordi pühapäeval USA-s Oklahomas Ramonas, kui heitis tuultele avatud lagedal väljal 74.35.

Pärast seda on kriitiliselt sõna võtnud nii olümpiavõitja Gerd Kanteri ekstreener Vesteinn Hafsteinsson kui mitmed kergejõustikueksperdid näiteks Soomest ja Rootsist.

„Peame nautima seda suurepärast hetke Leedu ja meie riigi spordi jaoks. Olen näinud palju kriitikat välismeedias teatud spetsialistide ja pseudospetsialistide poolt, kuid see on Mykolas, meie hetk, Alekna dünastia lugu. Meil on hea meel, et nii suure ajalooga spordiala maailmarekord kuulub leedulasele,“ teatas 2017. aasta maailmameister Gudžius delfi.lt-le.

Kolmandateks olümpiamängudeks valmistuv 33-aastane leedulane jätkas: „Öeldakse, et tuul aitas palju – jah, tuul aitas, aga kus on kirjas, et seda ei või kasutada? Sellised on reeglid. Kui on nii palju kriitikuid, kes tahavad seda saavutust halvustada, siis muutke esmalt reegleid ja alustage siis uuesti.“

Gudžius lisas, et ka pikalt püsinud sakslase Schulti rekord sündis tuulistes oludes.

„Schult püstitas rekordi samade reeglitega, tuul aitas teda samamoodi. Meil on ajalooline sündmus, see pole lihtsalt tulemus. Tuletagem meelde, kui vana see noormees on. Ta on ilmselt maailma noorim, kes on juba mitmeid kordi üle 70 meetri visanud,“ tunnustas Gudžius noort Aleknat.

Lisaks rõhutas leedukas, et ka soodsat tuult tuleb osata õigesti ära kasutada.

„Ma isegi ei lasku detailidesse. Toon välja ühe lihtsa asja – nii vägeva tulemuse saavutamine ei tähenda, et heidan 63 meetrit, lähen sinna, kus on hea tuul ja heidan järsku 74 meetrit. Selleks peab suutma heita vähemalt 70 meetrit. Lisaks tuleb osata tuulde visata. Kui sa ei oska seda tehnikat, mida tuul vajab, ei tule midagi välja.“

Gudžius täitis Pariisi olümpiamängude osavõtunormi 67.20 eelmisel suvel. 2016. aastal Rio de Janeiro olümpial sai ta 12. koha, 2021. aastal Tokyos oli kuues.