Käsipalli meistriliigas selgub neljapäeval teine finalist

Viljandil on seljataga raske periood, kus lisaks eelmise nädala meistriliiga mängule osaleti laupäeval ja pühapäeval Balti liiga finaalturniiril, kus kaotati kaks kohtumist ning eriti napilt pronksimatšis viimaste sekundite väravast medalist ilma jäädi. Mistra on saanud pärast teist poolfinaali kohtumist keskenduda vaid meistrivõistlustele.

„Natukene tundus, et eelmises mängus olid mehed juba mõtetega finaalis. Olime ju võõrsil võidu kätte saanud ning nüüd tundus, et küll me kodus nad ära võtame. Kuigi liiga konkreetseks ei tahaks minna, siis peame seekord lihtsalt öeldes oma tugevused ära kasutama ning suutma elimineerida vastaste tugevad pooled,“ kommenteeris Mistra loots Jüri Lepp.

„Eks vaatame, kuidas selle taastumisega on pärast rasket nädalavahetust, aga liialt selle taha ka pugeda ei tahaks. Saime esmaspäev poistele vabaks anda ning eile juba trenni teha. Läbi aastate on samasugust rütmi ju ikka kogetud. Eks vaatame väed üle, siis saame parema pildi ette. Tuleb lihtsalt neljapäevaks valmis olla, mis meil ikka muud üle jääb,“ jätkas viljandlaste juhendaja.

„Peame terve mängu keskendunud olema ning siis on meil kõik võimalused olemas. Oleme ju poolfinaali vastast see hooaeg korduvalt ja korduvalt kohanud. Ma ei usu, et keegi enam mingeid suuri üllatusi platsile toob. Usun, et kui suudame enda asjad ära teha, siis on kõik hästi ja meil on kõik võimalused finaali edeneda,“ lõpetas Lepp.