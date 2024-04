OTSE DELFI TV-s | Esiliiga pronksi võitsid tartlased. Kas kulla võidab Kadrina Karud või Eesti Maaülikool?

Õhtu pärl on kell 20.30 algav suur finaal Kadrina Karud/Tere ja Eesti Maaülikool/Evoconi vahel. Põhihooajal jäi Kadrina kodus peale 93.86 ja võõrsil 106:79, ent mullu kohtusid finaalis samad meeskonnad ja siis võitis EMÜ 92:83.

Piletid esiliiga finaalipäevale saab soetada Piletitaskust. „Oodata on täismaja ja väga suur huvi mängu vastu on ka NATO sõdurite poolt. Hetkel on müüdud või väljastatud pileteid 650,“ teatas Korvpalliliidu Turundus- ja kommunikatsiooni juht Gerd Kiili.