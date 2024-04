NBA play-in’i võitjad-kaotajad. Superstaarid langesid rivist ja Bullsil on suur otsustuskoht

Võitja, aga samas ka kaotaja: Los Angeles Lakers. Lakers ja play-in’i avamängu võitmine käivad kokku nagu Pärnu linn ja muulid. 2021. aasta kevadel alistasid nad avakohtumises Golden State’i, 2022. aastal jäi Lakers esimesena play-in’ist välja, ent mullu alistasid nad seal Minnesota ja tänavu 110:106 New Orleans Pelicansi. Ja laias laastus oli kõik tore, sest nii LeBron James, D’Angelo Russel kui ka Anthony Davis viskasid kõik üle 20 punkti. Ent sel korral polnud avamängu võit ja lääne teise meeskonnale vastu minek kuigi suur boonus. Läänekonverentsi võitis Oklahoma City Thunder, mille koosseis on verinoor ja mängijatel suurte matšide kogemusi olematult. Kuid LA läheb selle asemel vastu valitseva tšempioni Denver Nuggetsiga, kes on igasuguse loogika järgi raskem vastane.