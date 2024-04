Algas naiste ja meeste rahvuskoondiste Euroopa Kuldliiga kodumängude piletimüük

Saadaval on nii turniiripassid kui üksikute päevade piletid. Piletid on müügil Piletitasku lehel.

Kokku on nii naistel kui meestel alagrupifaasis 12 koondist, iga koondis mängib kuus mängu.

Final Four turniiril osaleb korraldaja ning kolm parima asetusega võistkonda pärast liigafaasi lõppu. Kui korraldaja on pärast alagrupi etappi esikolmiku hulgas, pääseb neljanda asetusega võistkond samuti Final Four turniirile. Kui korraldaja ei kuulu nelja parema hulka, siis liigafaasi esikolmik ühineb võõrustajaga Final Fouris.