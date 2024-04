Kergejõustikuhall, ÜKE-tsükkel ja üksikud kontrollmängud. Kuidas täidavad meistriliiga korvpalliklubid kuupikkuse pausi?

Arusaadavalt andsid kõigi viie klubi peatreenerid pärast pikka põhihooaega mängijatele mõned puhkepäevad, mille järel algas põhja ladumine ehk üldkehaline ettevalmistus. „Oleme kaks aastat tähelepanu juhtinud, et praegune süsteem on kehv. Kusagil maailmas pole sellist olukorda, et enne play-off’e on klubid kollektiivselt kuu ilma mängudeta. Loodetavasti leitakse tulevikuks parem lahendus,“ märkis TalTechi peatreener Alar Varrak, kes kirjeldas vahepeal tehtut.