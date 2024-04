VIDEO | Londoni Chelsea mängijad läksid penalti löömise pärast kaklema

Chelsea peatreener Maurico Pochettino oli kohtumise järel tollest vahejuhtumist rääkides pühaviha täis: „Selline käitumine on lubamatu. Ütlesin neile, et see on viimane kord, kui ma midagi sellist näha soovin. Ma ei saa aru, kuidas saab nii käituda. Kui tahame saada heaks võistkonnaks, peame hakkama teisiti mõtlema. Palmer on meie penaltilööja. See on tema enda otsustada, kas ta soovib ise 11 meetri karistuslööki sooritada või annab võimaluse kellelegi teisele.“