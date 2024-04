Felipe Felicio viimase minuti värav kustutas Tallinna Kalevi üllatusviigi lootused. „Pall ei läinud lihtsalt täna võrku“

Joosep Põder tunnistas Soccernetile antud mängujärgses intervjuus, et tunneb enda värava üle heameelt, kuid meeskonnana sooviti Levadialt vähemalt viigipunkt kätte saada. „Meil on väga paljud mängijad kaartide, vigastuste või haigustega väljas, punkt olnuks siit väga magus. Ma arvan, et suutsime väga hea lahingu anda. Lõime värava ja suutsime mängus püsida,“ analüüsis ta.