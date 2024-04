ÜLESKUTSE | Esita Anett Kontaveitile küsimus ja anna oma panus tema eluloolise raamatu valmimisse!

Kuna raamat on alles pooleli, võib just Sinu küsimus olla kirjanik Eia Uusile sisendiks mõne peatüki valmimisel.

Mullu profikarjääri lõpetanud Kontaveit ütles kirjastus Pilgrimi pressiteates, et annab raamatu välja noorte inspireerimiseks ning soovist rääkida tippspordi varjupoolest, mis muidu inimesteni ei jõuaks. „Eia abiga saab see kirja ausalt ja paeluvalt,“ sõnas ta.

Kirjanik Eia Uus lisas, et protsess on siiani olnud ülimalt huvitav. „Lugu koorub meie kohtumiste käigus aina sügavamate kihtideni ja ausalt öeldes näen juba unes ka Aneti mänge,“ rääkis Uus. „Minu roll selle raamatu juures on kõik Aneti põnevad lood tema mälupangast välja meelitada ja köitvalt kokku kombineerida. Tahaksin, et lugeja saaks kuulda hästi ehedat Aneti enda häält – tema mõtted ja kogemused tema enda sõnades.“