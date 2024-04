DELFI VIDEO | Poolfinaali ootamatu kangelane Nurger: olime agressiivsed ja hoidsime Ventspilsi lauast eemal

Heiko Rannula edutas poolfinaalseeria kahes avamängus pingilt sekkunud ja nullile jäänud Rauno Nurgeri algviisikusse. See tõi ka edu, sest 30-aastane keskmängija arvele jäi otsustavas matšis 15 punkti ja seitse lauda, tema 21 minuti jooksul jäid kalevlased kümme silmaga plussi. „Taktika oli see, et peame agressiivselt alustama,“ selgitas Nurger algviisikusse pääsemist. „Ventspilsis alustasime kehvasti ja eesmärk oli näidata agressiivset kaitset, et nad ei tunneks end mugavalt.“