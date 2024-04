Sildarud tippu aidanud salarelv sulgeb kahjumi tõttu uksed. Ala tuleviku kohal küsimärgid

Spot of Tallinna sulgemine tähendab, et paljud lapsed peavad leidma endale uue treeningpaiga. Seni on saanud seal tegeleda akrobaatika, parkuuri, tõukerattaspordi, rulasõidu ja BMX-krossi treeningutega. Just nimetatud aladele pakuti 2023/24. aasta hooajal treeningaegu. Eesti inimestele on elamusspordikeskus eelkõige aga tuntud olümpiapronksi ja kuuekordse X-Mängude võitja Kelly Sildaru ja juunioride maailmameistri ning MK-sarjas kümnenda kohani jõudnud Henry Sildaru tõttu. Just seal asuvas hüppetornis on nad aastaid oma trikke lihvinud.