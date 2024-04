KUULA | Mere Kutse: kuidas purjetada ORC võistlussüsteemis?

Põhjuse selleks annab otsus, millega mindi Eestis 2020. aasta hooajast üle mitmete teiste riikide eeskujul – nagu Norra, Leedu, Soome – üle ainult ORC hindamissüsteemile. Küsimusi tekitas see otsus paljudes purjetajates, kuid tegelikkuses on kõik väga lihtne: paat tuleb võtta Maanteeametis arvele, saada sellele Puri.ee kadu purjenumber ja siis juba ORC tunnustatud mõõtja abil paat registrisse saada.

„ORC annab igal aastal enam kui 40 riigis välja 10 000 mõõdukirja. Tegemist on kõige levinuma, tehniliselt kõige arenenuma tööriistaga, et kõik paadid saaksid ühel ja samal võistlusel samadel alustel võistelda,“ räägib ORC tunnustatud mõõtja Tagu. ORC on valemipõhine, selge ja läbinähtav: on olemas konkreetsed reeglid ja midagi ei tuletata niisama.