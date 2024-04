Latvala pakatab Horvaatia ralli eel enesekindlusest: teame, et meie masin on asfaldil tugev

Keenia safarirallil teenis võidu Kalle Rovanperä, kes Horvaatias kaasa ei löö, kuid järgmisel etapil Portugalis on soomlane taas platsis. Toyota tiimipealik Latvala peab Rovanperä võitu väga oluliseks, kuna see andis neile tuleviku vaadates palju enesekindlust.

MM-hooaeg jätkub sel nädalal hooaja neljanda etapiga Horvaatias. Eelnevalt on MM-sarja raames riigis sõidetud kolm korda ja alati on võitjana väljunud Toyota piloodid: 2021. aastal triumfeeris Sebastien Ogier, aasta hiljem tuli võitjaks Kalle Rovanperä ja eelmisel hooajal Elfyn Evans. Tänavusel Horvaatia rallil asuvad Toyota ridades võistlustulle Ogier, Evans ja Takamoto Katusta.

„Meil ​​on Horvaatias varem hästi läinud, mistõttu on tore siia tagasi tulla. Kui ilm püsib kuiv, on siin väga mõnus sõita. Teame, et meie masin on asfaldil tugev, aga ka meie konkurendid arenevad kogu aeg,“ lisas Latvala.