USA saadab olümpiale viimaste aastakümnete parima korvpallikoondise. Kes on koosseisus? Kuidas saadi mehed kokku?

Mille poolest on USA koosseis viimaste aastakümnete parim? Koondis on täis hiljutisi tähtede mängul osalejaid ehk üle pika aja on kohal kõik hetke parimatest parimad. USA võitis viimased neli olümpiakulda ja nende koosseis on alati särav. Kuid sel korral on tähesära eriti ere. Aegade paremuselt teine mängija James naasis tosina aasta järel koondisesse ja aegade üks parem kaugviskaja Steph Curry teeb olümpiadebüüdi. Kuid asi pole ainult neis kahes mängijas.