Kergejõustikuekspert ei usu, et Alekna maailmarekord kehtima jääb

Soome meediakanali lltalehti kergejõustikuekspert Arto Bryggare on kindlal veendumusel, et Alkena võidutulemust ei kinnitada maailmarekordina, kuna võistlustingimused ei pruukinud olla nõuetele vastavad.

Pariisi olümpiamängude normatiiv on meeste kettaheites 67.20, mille on praeguse seisuga täitnud 14 sportlast. Seejuures kaheksa neist said normist jagu möödunud nädalavahetusel Oklahomas. Bryggare arvates on tegu naeruväärse olukorraga. „Mu sõber on kettaheite ekspert ning tema sõnul võivad tuuleolud tulemust mõjutada ligi kümme meetrit. Kinnisel staadionil heites oleks kõik tulemused olnud hoopis teisest mastist. Erinevus on kolossaalne,“ lisas ta.