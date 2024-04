Kanteri endine treener kritiseeris Alekna maailmarekordit: olen juba 20 aastat rääkinud, et see pole õige

Nimelt polnud Hafsteinssonile meeltmööda see, et maailmarekord oli heidetud suvalisel võistlusel, kus oli tippmargi püstitamiseks vägagi soodsad tuuleolud.

„Tormituules jahitakse maailmarekordeid ja siis tiitlivõistlustel on heited palju lühemad. Olen juba 20 aastat rääkinud, et see pole õige,“ rääkis Hafsteinsson Rootsi väljaandele Aftonbladet. „Ma ei taha negatiivselt kõlada ja see pole Alekna kritiseerimine. Ta on parim kettaheitja, keda olen kunagi näinud ja oli konkurentidest viie meetri jagu parem. Aga mitte keegi ei heida tänavusel Pariisi olümpial 74 meetrit.“