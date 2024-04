Tormis Laine poole talvega poole kõvemaks. Laine: seda, mis on paberil, tuleb nüüd lumel tõestada

Nii suurt arenguhüpet, nagu tegi mäesuusataja Tormis Laine, annab teha... Just hüpet, mitte sammu või suurt-suurt sammu. Kui statistiliselt vaadata, siis rahvusvahelise suusaliidu (FIS) alla kuuluvatel aladel on kahevõistleja Kristjan Ilves meie parim, suusahüppaja Artti Aigro teine ja siis tuleb Laine. Vähemalt FIS-punkte ehk taset arvestades. Murdmaarahvas jääb tema seljataha. Tõsi, Laine ega ükski Eesti mäesuusataja pole eales teeninud maailma karika punkte, ent see sõltub pigem ala spetsiifikast. Vaatame, mis juhtub tuleval aastal, sest Laine sõitis end tänavu sinna, kust nüüd peaks üht-teist juba hakkama näppude vahele jääma ning piiriks on vaid taevas.