Tšehhi kõrgliigaklubile serveeriti verine üllatus. „See meenutab kõige jõhkrama maffia töömeetodeid“

Tšehhi väljaande Denik Spordi sõnul toodi seapead staadioni ette ööl vastu laupäeva, et protesteerida klubi spordidirektori Ladislav Mináři vastu.

Klubi teatas oma kodulehel, et on juhtumist šokeeritud. „See meenutab kõige jõhkrama maffia töömeetodeid. Ma ei saa lahti tundest, et keegi soovib tahtlikult meie klubi viimaste voorude tulemusi ära rikkuda. Aga meie mängijaid ja klubi pole võimalik hirmutada! Juhtumiga tegeleb Tšehhi politsei,“ sõnas Petr Konečný Olomouci klubi juhatuse nimel.